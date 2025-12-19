季節性インフルエンザの1つの医療機関あたりの全国の患者数は「36.96人」となり、3週間連続で減少となりました。【映像】厚生労働省厚生労働省によりますと、14日までの1週間に全国で報告されたインフルエンザの患者数は、1医療機関あたり「36.96人」でした。前の週は「38.51人」で、3週間連続での減少になりましたが、依然として高い水準です。36府県で基準となる30人を超えて警報レベルとなり、最も多いのは宮崎の「99.93