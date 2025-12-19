お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明（54）矢作兼（54）が、18日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。一部ニュースサイトで伝えられた女優長谷川京子（47）の熱愛報道に言及した。FRIDAYデジタルは18日夜に「美のカリスマ7歳下のエリート起業家と『セレブな密愛』」との見出しで長谷川の熱愛を報じた。矢作は見出しを読み上げた上で「何にも驚かない。ハセキョーだよ？あの感じ