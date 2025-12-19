年末年始、帰省や旅行にお出かけする方も多いと思いますが、海外旅行を予定されている方に、政府広報から注意喚起です。/海外旅行を予定しているかた要注意!こんな中にも大麻成分が⚠️＼. 海外では、大麻成分入りのキャンディやクッキー、チョコレートなどが販売されていることがあり、知らずに食べて緊急搬送された事例も報告されています。. また、日本国内に持ち帰ることがないよう注意が必要です🙅 (@gov_o