イメージ 岡山県は19日、定点把握に基づく直近1週間（12月8日～12月14日）のインフルエンザの感染状況を発表しました。 岡山県が指定する50の医療機関から報告があった感染者数は2684人で、１医療機関当たり53.68人（前週45.92人）と増加しました。 地域別では、倉敷市（68.75人）、備中地域（63.40人）、岡山市（55.11人）、真庭地域（53.00人）が多くなっています。岡山県は11月28日にインフルエンザ警報