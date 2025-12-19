資料 岡山県は19日、定点把握に基づく直近1週間（12月8日～12月14日）の新型コロナウイルス感染症の感染状況を発表しました。 岡山県が指定する50の医療機関から報告があった感染者数は66人で、１医療機関当たり1.32人（前週1.48人）と減少しました。 一方、香川県の直近1週間（12月8日～12月14日）に県が指定する40の医療機関から報告があった1医療機関当たりの患者数は1.60人（前週1.98人）でした。