岐阜県海津市の千代保稲荷神社の周辺で、集団暴走をしたとして高校生ら4人が逮捕されました。 【写真を見る】｢ゲーム感覚だった｣ 高校生ら4人を逮捕 オートバイや原付バイクで集団暴走した疑い “おちょぼさん”の愛称で知られる千代保稲荷神社周辺 岐阜･海津市 逮捕・送検されたのは、いずれも愛知県春日井市に住む男子高校生ら4人です。警察によりますと、4人はことし10月、「おちょぼさん」の愛称で知られる、海