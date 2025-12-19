史上最多の1万1521組がエントリー12月21日に決勝戦が行われる、漫才日本一決定戦「M-1グランプリ2025」（テレビ朝日系）。【もっと読む】「2億4000万円がパー」でも問題なし！「令和ロマン」高比良くるまが吉本興業を辞めても正解の理由2001年の開始以来、今年で21回目となるが、今では、高視聴率を叩き出す年末の一大コンテンツに成長。昨年は、令和ロマンが結成7年目、2年連続トップバッターにして、2年連続優勝という快挙を