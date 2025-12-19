日本時間午後１０時半にウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁がテレビに出演する。前日に１１月の米消費者物価指数が発表されており、総合、コアとも、前年比の伸びが予想を下回り、９月から鈍化した。こうした結果を受け、ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁が米連邦準備理事会（ＦＲＢ）には追加利下げの余地があるとの認識を示すようなら、ドルが売られる可能性がある。 また、このあとの海外