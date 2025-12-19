柔道女子４８キロ級で連覇を含む五輪５大会連続メダリストで、「ＹＡＷＡＲＡちゃん」の愛称で親しまれている谷亮子さんが、「時の人」との豪華２ショットを披露した。１９日までにインスタグラムに「山本由伸選手とお会いしました」と記し、ドジャース・山本由伸投手との２ショットをアップ。山本が内閣総理大臣杯日本プロスポーツ大賞を受賞した１７日の「第５５回内閣総理大臣杯日本プロスポーツ大賞授与式典」に谷さん