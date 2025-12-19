１６日、北京大運河博物館「深海への旅−南中国海北西部大陸斜面深海考古特別展」の展示品。（北京＝新華社記者／羅鑫）【新華社北京12月19日】中国北京市の北京大運河博物館で16日、南中国海で見つかった明代の2隻の沈没船から引き揚げた文化財を展示する「深海への旅−南中国海北西部大陸斜面深海考古特別展」が開幕した。引き揚げた928点（組）の文化財の約3分の1を厳選して展示。多くは海南省から運んだ。500年