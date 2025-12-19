俳優、画家などマルチに活躍する片岡鶴太郎（70）が18日、自身のインスタグラムを更新。手作りのクリスマスリースを披露した。【写真】「センスいい〜」「可愛い」片岡鶴太郎の手作りクリスマスリース片岡は「先日のフラワーレッスンでひと足早いクリスマスリースを造りました」と写真を添えて報告。公開された写真は、木の実をふんだんにあしらった温かみのあるデザインで、高い芸術的センスがうかがえる仕上がりとなっている