お笑いコンビ・男性ブランコが１８日、テレビ朝日系「アメトーーク」に出演。今年のＭ−１グランプリでまさかの２回戦敗退となったときの心境を生々しく明かした。この日は毎年恒例「２０２５反省会もっとやれるハズだったのに」として、芸人達が今年を振り返り反省会。男性ブランコは「今年はこのネタ、いいのができた！というのが１本できた」とし、Ｍ−１グランプリに挑戦。自信満々で参加するも「２回戦で敗退」した。