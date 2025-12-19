ノリタケが後場終盤に上げ幅を拡大している。午後３時ごろ、２６年３月３１日を基準日として１株を２株に株式分割すると発表したことが好感されている。投資単位当たりの金額を引き下げることで、株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることが目的という。 出所：MINKABU PRESS