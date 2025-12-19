フェニックス・サンズ vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ日付：2025年12月19日（金）開催地：PHXアリーナ（Phoenix）最終スコア：フェニックス・サンズ 99 - 98 ゴールデンステイト・ウォリアーズ NBAのフェニックス・サンズ対ゴールデンステイト・ウォリアーズがPHXアリーナ（Phoenix）で行われた。 第1クォーターはゴールデンステイト・ウォリア&#1