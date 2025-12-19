マンチェスター・シティからレヴァークーゼンへレンタル中のU−20アルゼンチン代表MFクラウディオ・エチェベリが、他クラブへ移籍する可能性が浮上しているようだ。18日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が伝えている。エチェベリは2006年1月2日生まれの現在19歳。母国の名門リーベルプレートの下部組織出身で2023年6月にトップチームデビューを飾ると、昨年1月にマンチェスター・シティへの完全移籍加入が発表された。今夏