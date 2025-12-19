19日15時現在の日経平均株価は前日比583.82円（1.19％）高の4万9585.32円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1199、値下がりは344、変わらずは59と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を197.55円押し上げている。次いでアドテスト が120.33円、東エレク が87.24円、フジクラ が27.07円、豊田通商 が19.55円と続く。 マイナス寄与度は15.38円