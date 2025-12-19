プロ野球・広島は19日、来春の沖縄キャンプ期間中に行う練習試合の日程について発表しました。広島の1軍キャンプは2月1日に宮崎県・日南市でスタート。その後、14日からはキャンプ地を沖縄県に移して25日まで練習に励みます。この沖縄でのキャンプでは、同じく沖縄でキャンプを行っているNPBチームとの練習試合も予定。2月15日からの3試合が発表され、15日に巨人、17日に楽天、18日にロッテと対戦することが分かりました。▼対戦カ