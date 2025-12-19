元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が19日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）に生出演し、日本の核保有を巡る議論について私見を語った。東アジアを巡る情勢が不安定になる中、高市政権の安全保障政策担当幹部が、オフレコ前提の非公式取材で、「個人の思いとした上で、私は核は持つべきだと思っている」と述べた。非核三原則の見直しについては、「政治的な体力が必要」とし、政