2026年1月16日と23日の日本テレビ・金曜ロードショーで、『名探偵コナン』のオリジナル作品を放送することが19日、発表されました。1996年1月8日から放送が始まった『名探偵コナン』は、2026年でテレビ放送30周年を迎えます。それを記念して、2週連続で、過去に金曜ロードショーのために作られた『名探偵コナン』のオリジナル作品を放送します。1月16日に放送されるのは、2016年に放送開始20周年を記念して放送した『名探偵コナン