日銀が決定した利上げについて、赤沢経済産業大臣は「経済界には一定の影響が出ることは考えられる」と述べました。きょう正午すぎ、閣議後の記者会見で、日銀の利上げについて質問を受けた赤沢大臣は次のように述べました。赤沢亮正 経済産業大臣「当然、金利について何らかの変化があれば、経済界には一定の影響が出ることは考えられるので、それについては注視をしてまいりたい」赤沢大臣は「金融政策の手法は日銀に任され