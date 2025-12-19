セ、パ両リーグは19日、来年のオープン戦日程を発表した。2月21日に沖縄県で行われる4試合でスタートし、3月22日まで計101試合が組まれた。今季、5年ぶりの日本一に輝いたソフトバンクは3月1日に宮崎市で行われる西武戦が初戦となる。新監督を迎える3球団は2月21日に登場。相川監督のDeNAは宜野湾市で広島と、池山監督のヤクルトは那覇市で巨人と、サブロー監督のロッテは金武町で楽天と対戦する。中日と楽天が19試合で最多と