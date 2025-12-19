木村拓哉と工藤静香の長女でフルート奏者のＣｏｃｏｍｉ（２４）が１８日、インスタグラムに新規投稿。自身のメイクについて紹介した。「今日のメイクとビビ。」としっかりメイクをした姿で、愛犬を抱っこした写真を公開。撮影したのは自宅の階段で、ギャラリーのような洗練された高級感あふれる壁、上質な木製の手すり＆階段がさすがのセンスを感じる自宅となっている。