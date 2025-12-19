俳優の北香那が19日、東京・渋谷のNHKで行われた夜ドラ『替え玉ブラヴォー！』(2026年1月5日スタート、総合 毎週月〜木曜22:45〜23:00)の完成会見に、共演の天野はな、制作統括の石澤かおる氏とともに登壇した。『替え玉ブラヴォー！』完成会見に出席した北香那本作は、作家・岸本鮎佳が“友情”をテーマに描く、ちょっとブラックな大人のためのコメディ。広告代理店で働く千本佳里奈(北香那)は、大人向けのバレエウェアブランドの