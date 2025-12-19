Photo: 渡辺 文芽 ROOMIE 2024年4月2日掲載の記事より転載 焼き魚をおかずの一品にしたいなぁと思っても、魚焼きグリルは洗うのが面倒だし、家の中が魚臭くなるのはちょっと……とためらってしまうということもありますよね。焼き魚をつくるときのストレスが軽減できるアイテムを見つけたので、紹介したいと思います！電子レンジでカンタンに焼き魚がつくれちゃう！