鎌倉新書（6184、東証プライム）から、『海洋散骨サービス「ブルーオーシャンセレモニー」が（12月5日）新艇を導入安全性・快適性を高め、自分らしい供養の選択肢を広げる』というリリースが届いた。【こちらも】鎌倉新書3Qも2ケタ増収増益、業績予想に対して堅調に推移海洋散骨は現代の供養スタイルとして広がりをみせている、自然葬の一つ。厚労省では、「散骨に対するガイドライン」をまとめている。ガイドラインに沿っ