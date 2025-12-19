12月18日、ついにプラチナ（白金）のインゴット1gが1万円を超えた。プラチナは比類無い上昇局面を見せる「金」と同じ貴金属であることに加え、金よりも産業界の勢いや各国の政策金利を反映するといわれている。プラチナが1万円台という新時代を迎えた背景には、どのような理由があるのだろうか。【こちらも】防衛費2%達成前倒しとアメリカの本音■プラチナは金の代替に？11月中旬から12月にかけてのプラチナのチャートがこちら