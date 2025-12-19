新宿区・高田馬場で開催されたサイバーセキュリティ国際会議『CODE BLUE 2025』が、全日程を終え盛況のうちに閉幕しました。世界40の国と地域から研究者や業界関係者が集い、AIの安全性や地政学リスク、最新の攻撃手法に関する知見を共有する貴重な機会となりました。 CODE BLUE 2025 開催期間：2025年11月16日〜19日会場：ベルサール高田馬場 ほか主催：CODE BLUE実行委員会 13回目を迎えた今回は、採択倍率