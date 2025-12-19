日本ゴルフツアー機構（ＪＧＴＯ）が１９日、２０２６年の男子ツアーの日程を発表した。現時点では、今季の２５試合から「１増４減」の２２試合。オーストラリアツアーと共催の新規大会「ＩＳＰＳハンダジャパン・オーストラレイジアチャンピオンシップ」（３月５〜８日、ニュージーランド。海外ツアーと共催）が増えた一方、「ＩＳＰＳハンダ夏の決戦トーナメント」と「パナソニックオープン」が中止となり、「フジサンケイ