11人組グローバルボーイズグループ・INIの尾崎匠海（26）が19日、都内で行われた24日放送のフジテレビのスペシャルドラマ『ドビュッシーが弾けるまで』（後10:00〜11:34）記者会見に出席。國村隼との初共演を振り返った。【写真】後ろ姿も素敵！オーナメントを手に取る尾崎匠海本作は、最愛の妻・小百合（片平なぎさ）の死でふさぎ込む男・渡会喜一郎（國村）と、ピアノの才能を持ちながら夢を諦めた青年・佐々木匠（尾崎）が