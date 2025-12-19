俳優の野間口徹（52）が19日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。司会を務める女優・黒柳徹子（92）の返答に驚く場面があった。40代から始めたという趣味について聞かれた野間口は、「それまでまったく無趣味だったんですけど、ある撮影現場で女優の濱田マリさんにお会いした時に、“たぶん向いてると思うよ”ってボルダリングを紹介された」と回想。「手と足で（壁を）登って行くやつです」と解