１２月１５日(火)からブラジルのベレンで行われている、バレーボールのクラブチーム世界ナンバー１を決める「ＦＩＶＢ男子バレーボール世界クラブ選手権２０２５｣。この大会に出場中の大阪ブルテオンが、予選ラウンドを２位で突破して、見事に準決勝進出を果たしました。ヨーロッパやアジア、アフリカ、南米のトップチーム８クラブが参加して行われている今回の世界選手権大会。アジアチャンピオンズリーグ準優勝の実績で出