Daiichi-TVの夕方情報バラエティー番組「まるごと」で大好評の番組グッズに待望の第３弾が登場する。今回は、新たに４種類のペコリーノグッズが仲間入り。ミニタオル、アクリルカレンダー、クッションに加え、発売以来大人気のマスコットチャーム第２弾も。お笑いコンビ・ずん、飯尾和樹の代名詞「忍法メガネ残し」を再現した、愛らしいデザインのマスコットチャームだ。さらに、来年２月２３日（月・祝）に静岡市清水文化会館