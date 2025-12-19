JR東日本大宮支社は19日、東武鉄道との相互直通運転20周年を記念して、253系車両のエクステリアデザインを変更すると発表した。現在の朱色から青色に変わる。来年6月ごろの運用開始を予定している。【写真】今は朱色！現在の253 系車両のエクステリア画像青色は日光東照宮の東西透塀へ印象的に用いられる青（群青色）のほか、日光山輪王寺の秘仏五大明王像や、日光二荒山神社の二荒霊泉から着想した。帯の黄色は日光市の花・ニ