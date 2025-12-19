率直に画像を見て驚いた。ハワイのＶ旅行で球団ゴルフコンペに参加した阪神・森下翔太外野手。ポロシャツ姿からのぞいたのは分厚い胸板とたくましくなった前腕、そして上腕二頭筋。プロ３年目でここまで大きくなったのかというのが率直な感想だ。アマチュア担当時代、スカウトからプロで活躍する一つの要素として「体が大きくなるか」というキーワードを教えてもらった。身長の伸びが止まり、そこからどれだけ大きくなれるか。