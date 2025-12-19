【モデルプレス＝2025/12/19】俳優の板垣李光人が12月18日、自身のInstagramを更新。金髪姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】23歳「約ネバ」出演俳優「ノーマンビジュ再来」黒髪から金髪に劇的チェンジ◆板垣李光人、金髪姿を披露板垣は「富士山に負けじと、板垣の髪も雪化粧です」「冬だね」とコメントし、金髪に染めた姿を投稿。黒髪から明るい金髪へと染め、ガラリとイメージチェンジした姿を披露した。◆板垣李光人の