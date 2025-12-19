高松市役所 次世代の人材育成などで連携しようと、高松市が12月23日、香川県立高松東高校と連携・協力に関する包括協定を締結します。高松市が高校と包括協定を結ぶのは初めてです。 連携・協定するのは、「次世代を担う人材の育成」「生徒の教育活動の充実」「地域のにぎわいづくりやまちづくり」「地域の情報発信など」「その他、お互い必要と認めること」の5項目です。 例えば、「次世代を担う人材の育成」では、高松