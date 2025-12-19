オーストラリアのビーチで15人が死亡した銃乱射事件を受け、アルバニージー首相が19日、全土で銃を買い戻す計画を発表し、大規模な銃規制に乗り出しました。オーストラリア・シドニー近郊のボンダイビーチで14日に起きた銃の乱射事件では、父親と息子の男2人が殺人やテロ行為などの罪で起訴されています。地元メディアによりますと、15人が死亡したこの事件を受け、アルバニージー首相は19日、「今回のテロで街からもっと多くの銃