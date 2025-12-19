国連加盟国が政策立案の際に参考とする「国連準則」に日本独自の「保護司制度」が盛り込まれました。日本時間の19日朝、アメリカ・ニューヨークで行われた国連総会で、日本が主導して策定した犯罪の再発防止に関する準則案が採択されました。準則には、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える日本独自の「保護司制度」が、地域ボランティアの具体例として、アルファベットで「hogoshi」と明記されています。準則は、国連加盟