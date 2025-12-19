線状降水帯の“半日前”予測情報の今年の発表実績について、事前に予測できなかったいわゆる「見逃し」は17回中5回にとどまり、捕捉率が去年より大幅に改善したことがわかりました。気象庁のまとめによりますと、今年、線状降水帯が発生した17回のうち12回で、あらかじめ線状降水帯の“半日前”予測情報を発表できていました。事前に予測できなかったいわゆる「見逃し」が5回にとどまったため、捕捉率はおよそ71パーセントとなり、