厚生労働省は19日、全国約3千の定点医療機関から8〜14日の1週間に報告された新型コロナウイルスの新規感染者数が4653人で、1機関当たり1.21人だったと発表した。前週比0.96倍となり、6週連続で減少した。都道府県別で1機関当たりの感染者数が最も多かったのは北海道の3.57人で、新潟3.05人、福島2.92人と続いた。少なかったのは福岡0.37人、福井0.38人、鹿児島0.39人などだった。