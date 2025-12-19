春節（旧正月、2026年は2月17日）に合わせた9連休に有給休暇や週末をうまく組み合わせるとさらに長くできるため、中国では春節期間中に海外旅行に出かける計画を立てる人が急増している。旅行プラットフォームのデータによると、関連のエアチケットやホテルの予約数が前年同期比で目に見えて増加しており、自然の中で休暇を過ごせるタイプの旅行先が最も人気となっている。中国中央テレビ局（CCTV）のビジネスチャンネルが伝えた。