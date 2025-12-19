日本野球機構（NPB）は19日、2026年のオープン戦（2月21日〜3月22日）の日程を発表した。◆リーグ3連覇を狙うソフトバンクのレギュラーシーズン開幕前の日程は以下の通り。レギュラーシーズン開幕戦は3月27日の日本ハム戦（みずほペイペイドーム）。2月22日侍ジャパン（13時・宮崎サンマリン）※23日侍ジャパン（14時・宮崎サンマリン）※25日台湾・中信（20時・台北ドーム）※26日台湾代表（20時・台北ドーム）※&#