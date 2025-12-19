「キミが創（つく）る、未来のモビリティ」をテーマに、福岡市博多区のマリンメッセ福岡で18日開幕した「ジャパンモビリティショー福岡2025」には、最新技術を搭載した国内外35ブランドの車やバイクが並ぶ。トヨタ自動車は「レクサス」の新型や新ブランドとなる「センチュリー」などを出展。車からロボットに約50秒で変身する「SR−01」（三精テクノロジーズ）など、来場者は自由で多様な次世代のモビリティー（乗り物）を体感