元NMB48の清水里香（27）が19日までに自身のインスタグラムを更新。持病悪化のため、活動休止することを発表した。現在所属する「OneLastBloom」運営が発表した文書を掲載。「このたび清水里香は、以前より治療を続けておりました持病の症状が悪化し、医療機関を受診した結果、医師より一定期間は無理をせず、治療および療養を最優先とする必要があるとの診断を受けました」とし、12月25日の公演を最後に活動休止すること