◆プロボクシング全日本新人王決勝▽フライ級（５０・８キロ以下）５回戦鈴木丈太朗―橋本陸（２０日、東京・後楽園ホール）１２階級の出場者が１９日、東京・文京区の日本ボクシングコミッションで行われた前日計量に臨み、フライ級は鈴木丈太朗（２４）＝帝拳＝が５０・６キロ、橋本陸（２５）＝グリーンツダ＝が５０・７キロでともに一発クリアした。戦績は鈴木が４勝（２ＫＯ）１敗、橋本が７勝（１ＫＯ）１分け。計