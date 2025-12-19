両備システムズは12月19日、北海道札幌市と官民連携事業として、生成AIとAIエージェントを活用した自治体の旅費事務を効率化する実証実験を行うと発表した。実証期間は2025年12月上旬〜2026年3月下旬までを予定している。実証実験の背景自治体の旅費事務は、地方自治法や条例に基づき規程が自治体ごとに異なるため、全国共通のシステムでは完全対応が難しく、職員が手作業で確認する負担が残っている。また、承認フローは多段階で