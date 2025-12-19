やっぱりハンバーグって気分が上がる。でも、ひとつずつ成形するのはちょっと面倒……。そんな時におすすめなのが、スコップハンバーグ♪材料を器にそのまま入れて、あとはレンチンにおまかせ。ドミグラス風のこく深い味わいで、食卓は一気にごちそうムードに。いつもより簡単なのに、しっかり豪華見えがかないます！『ドミグラス煮込み風スコップハンバーグ』のレシピ材料（2〜3人分）〈肉だね〉 合いびき肉……300g 玉ねぎの