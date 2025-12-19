東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 消費者物価指数（11月）08:30 結果2.9% 予想2.9%前回3.0%（前年比) 結果3.0% 予想3.0%前回3.0%（生鮮食料品除くコア・前年比) 日銀政策金利（12月）12:19 結果0.75% 予想0.75%前回0.50% ※要人発言やニュース 【日本】 日銀金融政策決定会合 政策金利を0.75％に引き上げ全会一致で決定 現在の実質金利はきわめ