米Warner Bros. Discovery(WBD)は現地時間12月17日、同社株主に対して、12月8日に米Paramount Skydanceが開始した株式公開買い付け(TOB)を拒否するように、全会一致で勧告した。 WBDを巡っては、米Netflixが同社スタジオ事業などを総額720億ドルで買収することで合意。その後、Paramountが1株あたり30ドル、買収総額1,084億ドルでのTOBを開始しており、2社による争奪戦となっている。 これに対しWBD取締役会は、全会一致で