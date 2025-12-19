11月18日に大分市佐賀関で発生した大規模火災から1か月です。避難所となっている佐賀関市民センターからお伝えします。 ◆TOS田辺智彦アナウンサー今回の火災では多くの方々が自宅を失い、今後の生活について模索している最中です。避難所にも依然として多くの人が身を寄せています。ここからは被災した田中3区の区長山田二三夫さんにお話を伺っていきます。山田さん今日は本当に大変な中お時間取ってもらってありが